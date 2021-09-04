مجلس الوزراء يسمح لمواطني 13 بلدا آخر بزيارة أذربيجان جوا وبينها السعودية الشقيقة

باكو، 4 أيلول، أذرتاج

وقع رئيس الوزراء علي اسدوف على قرار يدرج تعديلات في القرار "بشأن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص والتدابير الرامية الى رفع بعض القيود المفروضة".

أفادت أذرتاج أن القرار الصادر ينص على السماح لمواطني 13 بلدا آخر بزيارة أذربيجان جوا بدء من 6 أيلول سبتمبر الجاري.

وقائمة البلدان المسموح لمواطنيها بزيارة البلد جوا تتضمن كلا من السعودية وإستونيا والصين وفنلندا وفرنسا وهونغ كونغ الصينية وكرواتيا وإيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا واليابان وكذلك مواطني سائر البلدان وعديمي الجنسية المقيمين في هذه البلدان اقامة دائمة.