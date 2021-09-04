حريق ناشب في مرعى قرية كيوندي بمقاطعة إسماعيلي يتفشى الى غابة

كيوندي، إسماعيلي، 4 أيلول، أذرتاج

قال عاكف محمدوف رئيس فرع إسماعيلي لوزارة البيئة والثروة الطبيعية إن حريقا ناشبا مساء 3 ايلول الامس في مرعى قرية كيوندي انتقل الى غابة قريبة.

واوضح محمدوف أن فرق الاطفاء التابعة لوزارة الطوارئ تتعامل حاليا مع الحرائق بموظفي فرع البيئة والثروة الطبيعية بدعم مجموعة من السكان المحليين.