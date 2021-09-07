أذربيجان تبدأ استقبال رحلات جوية من 13 بلدا آخر

باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

بدأت أذربيجان استقبال رحلات جوية من 13 بلدا آخر ابتداء من 6 سبتمبر.

جاء هذا بناء على القرار الذي وقعه رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف بشأن التعديلات على القرار الصادر بشأن "تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص وإلغاء بعض التقييدات".

أفادت وكالة أذرتاج ان القرار يسمح لمواطني كل من الصين واستونيا وفنلندا وفرنسا وهونك كونغ وكرواتيا وايسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية واليابان ومواطني البلدان الأخرى القاطنين في تلك البلدان وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية بدخول أذربيجان والخروج منها جوا ابتداء من 6 سبتمبر.