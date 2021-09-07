باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متطقع في بعض المناطق ليلا وهبوب رياح شمالية غربية قوية تستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-19 مئوية ليلا وبين 22-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 23-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتطقعة في الغالب مع الرعد في بعض أماكن المقاطعات وكثافة الهطول لدى مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في بعض المناطق ليلا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-23 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وبين 6-11 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.