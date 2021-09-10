باكو، 10 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-21 مئوية ليلا وبين 28-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع مطر متطقع مع الرعد في بعض المناطق الجبلية نهارا وتكوّن ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 28-32 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.