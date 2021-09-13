أذربيجان تشارك في فعاليات "منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين 2021 في بولونيا الإيطالية

بولونيا، 13 سبتمبر (أذرتاج)

انطلقت أمس الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى القيم الدينية الثامن لمجموعة العشرين 2021 في مدينة بولونيا خلال ترأس إيطاليا مجموعة العشرين. يشارك في المنتدى وفد اذربيجاني يشمل رؤساء الطوائف الدينية الأذربيجانية ويرأسه شيخ الإسلام الله شكر باشازاده رئيس إدارة مسلمي القوقاز ووزير الثقافة آنار كريموف.

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى المقام تحت شعار "السلام بين الثقافات والتفاهم بين الأديان" يجمع تحت سقفه رؤساء الدول والحكومات والزعماء الدينيين ووزراء الخارجية والتعليم والثقافة والشئون الدينية ورؤساء المنظمات الدولية والعلماء البارزين والشخصيات الاجتماعية.

قرئ في البداية خطاب بعث به الرئيس الإيطالي سيرجي ماتاريلا الى مشاركي المنتدى.

واصل المنتدى اعماله في جلسات.

سيناقش المنتدى الذي سيستغرق 3 أيام مسائل متعلقة بالتغير البيئي وتقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين والمهاجرين وحماية حرية الاعتقاد والدين وحقوق المرأة والطفل ومكافحة العنصرية والإرهاب والاتجار بالبشر والكراهية وغيرها من ا لقضايا التي تشكل خطرا وتهديدا عالميا.

يتوقع ان يلقي شيخ الإسلام الله شكر باشازاده ووزير الثقافة انار كريموف كلمتين في المنتدى.

يجب الذكر ان رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور مدينة بولونيا الإيطالية من 12 سبتمبر الى 14 من الشهر ذاته تلبية لدعوة رئيس اللجنة المنظمة الوطنية الإيطالية.