طيران "آيروفلوت" الروسية تطلق رحلاتها في اتجاه أوفا – باكو
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٨]
باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ستبدأ شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" تسيير رحلات في اتجاه أوفا – باكو اعتبارا من 1 أكتوبر.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة انه سيتم تشغيل الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع.
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