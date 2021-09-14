باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ستبدأ شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" تسيير رحلات في اتجاه أوفا – باكو اعتبارا من 1 أكتوبر. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة انه سيتم تشغيل الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع.

AZERTAG.AZ : طيران "آيروفلوت" الروسية تطلق رحلاتها في اتجاه أوفا – باكو

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