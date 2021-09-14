تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 14 أيلول، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 14 أيلول اليوم يقع على عنوان حارة يئني جونشلي السكني في حي سوراخاني بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق ارقام 1-5.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

كما غرست 300 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما في مساحة 2000 متر مربع وأقيمت 11 عريشة في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.