نقل 23.6 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 23.6 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 5 مليارات و585.9 مليون طن / كم خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 13 مليونا و308.6 ألف طن أو 56.2 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و7 ملايين و679.3 ألف طن أو 32.5 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية ومليونين و682.4 ألف طن أو 11.3 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 22.4 في المائة أو 5 ملايين و311.4 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.