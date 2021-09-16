رئيس ادارة مسلمي القوقاز يلتقي في بولونيا بكبير الأساقفة بطريركية إسطنبول الأرثوذكسية المسكونية

بولونيا، 16 أيلول، أذرتاج

التقى رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده بكبير الأساقفة بطريركية إسطنبول الأرثوذكسية المسكونية البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة إسطنبول وروما الجديدة برثلماوس الأول على هامش النخسة الثامنة لمنتدى مجموعة العشرين الديني المنعقدة في مدينة بولونيا الإيطالية.

أفادت أذرتاج أن باشازاده اشار في اللقاء الى أن المنتدى منصة هامة من اجل بحث المسائل الملحة التي تقلق العالم. وتحدث رئيس ادارة مسلمي القوقاز عن اهمية حضور كبير الأساقفة بطريركية إسطنبول الأرثوذكسية المسكونية البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة إسطنبول وروما الجديدة برثلماوس الأول هذه المنتدى المهمة.

وتذكر بدوره كبير الأساقفة بطريركية إسطنبول الأرثوذكسية المسكونية البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة إسطنبول وروما الجديدة برثلماوس الأول لقاءات منعقدة له مع باشازاده مفيدا أن مواصلة التبادل بالآراء على هامش مثل هذه المنصات يساهم في الحوار بين منتسبي مختلف الاديان.

ثم جرى التبادل بالهدايا التذكارية.

بداقوف مراسل أذرتاج