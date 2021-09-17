تنفيذ 5.9 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:١٥]
باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تنفيذ 5 ملايين و958.9 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 5 ملايين و676.1 ألف طن أي 95.3 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 10.4 ألف شخص.
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