تنفيذ 5.9 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم تنفيذ 5 ملايين و958.9 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 5 ملايين و676.1 ألف طن أي 95.3 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 10.4 ألف شخص.