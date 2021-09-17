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    ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 3.2 أمتار

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الساعة 10:00 يوم 17 سبتمبر، كان الطقس في الغالب غير ممطر في البلاد واشتدت الرياح الشمالية الغربية في بعض المناطق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة ان ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 3.2 أمتار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 3.2 أمتار
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