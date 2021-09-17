باكو، 17 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-20 مئوية ليلا وبين 24-27 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع مطر متطقع مع الرعد في بعض المناطق وكثافة الهطول في مناطق مختلفة وتساقط البرد وتكوّن ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-21 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 6-11 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.