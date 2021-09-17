باكو، 17 أيلول، أذرتاج احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 16 أيلول الامس 6 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع. كما حرر ملف جنائي بحق شخصين بالمادة الـ 1ر1ر139 من قانون الجرائم التي تنص على انتهاك النظامين المضاد للوباء والحجر الصحي ويجري التحقيق معه.

AZERTAG.AZ : الداخلية: توقيف 6 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة الأمس

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