باكو، 18 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-21 مئوية ليلا وبين 25-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال الرعد والبرق في بعض المناطق الجبلية ومطر متقطع نهارا وتكوّن ضباب في مناطق جبلية صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.