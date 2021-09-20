الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥١]
باكو، 20 أيلول، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 49 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 7 عمليات انقاذ طارئة.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.
وانقذت الطوارئ على مدار اليوم 11 شخصا ومن ضمنهم 3 اشخاص تعرضا لخطر الغرق في بحر الخزر في مناطق مخصصة للسباحة وغير المخصصة.
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