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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎١]

    باكو، 20 أيلول، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 49 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 7 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    وانقذت الطوارئ على مدار اليوم 11 شخصا ومن ضمنهم 3 اشخاص تعرضا لخطر الغرق في بحر الخزر في مناطق مخصصة للسباحة وغير المخصصة.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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