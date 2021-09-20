الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 20 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 49 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 7 عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وانقذت الطوارئ على مدار اليوم 11 شخصا ومن ضمنهم 3 اشخاص تعرضا لخطر الغرق في بحر الخزر في مناطق مخصصة للسباحة وغير المخصصة.