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    تحقيق حادث اصابة شخص بانفجار لغم في أثناء أعمال الترميم

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٣]

    باكو، 21 أيلول، أذرتاج

    قالت نيابة محافظة أغدام العامة في بيان إنها فتحت تحقيقا مع حادث اصابة المواطن ظفر أقايف من مواليد 1972م سائق الجرارة الخاصة بشركة "كوبري بناء تيكينتي" ذات المسؤولية المحدودة بجروح مختلفة الخطورة جراء انفجار لغم مضاد للدبابات في اثناء اعمال الترميم في اراضي قرية قَرْوَنْد بمحافظة أغدام المحررة قرابة الساعة الواحدة منتصف ليل يوم 21 أيلول.

     

     

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    تحقيق حادث اصابة شخص بانفجار لغم في أثناء أعمال الترميم