باكو، 21 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع نهارا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 26-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متطقع مع الرعد في بعض المناطق الجبلية مساء وتكوّن ضباب في الجبال صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 30-34 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.