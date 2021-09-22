باكو، 22 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع على بعض المناطق ليلا وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة تشتد قوتها أحيانا نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وتساقط البرد الى انقطاع الهطل نهارا تدريجيا وتكوّن ضباب في الجبال صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.