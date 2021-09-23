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    الداخلية: توقيف 5 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة نهاية الأسبوع

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:٥‎٣]

    باكو، 23 أيلول، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 23 أيلول 5 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 5 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة نهاية الأسبوع
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