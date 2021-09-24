الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 24 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 38 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت عمليتي انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وانقذت الطوارئ على مدار اليوم شخصا وانتشلت جثة المواطن عبد الباري بن مسلم عبدلخالقوف من مواليد 1968م الغريق في نهر كاتيخ جراء فيضانات جرفت اراضي محافظة زاقاتالا الامس.