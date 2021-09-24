باكو، 24 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وممطرة أحيانا ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وتستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-19 مئوية ليلا وبين 21-23 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وتساقط البرد وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في مناطق مختلفة ليلا وصباحا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-16 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا وبين 5-9 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.