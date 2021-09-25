باكو، 25 أيلول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطل في مناطق مختلفة وانقطاع الهطل تدريجيا نهارا وهبوب رياح شمالية غربية قوية تستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-18 مئوية ليلا وبين 19-22 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد والبرق في بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطل ومنهملة في مناطق مختلفة وانتقالها الى مطر ثلجي في مناطق جبلية عليا وتساقط البرد وتكوّن ضباب في مناطق جبلية صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في مناطق شتى ليلا وصباحا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-17 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا وبين 4-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.