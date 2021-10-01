زلزال في محافظة قوبا

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وقع زلزال بمحافظة قوبا الأذربيجانية في الساعة 09:28 بالتوقيت المحلي في الشمال الغربي على بعد 6 كم غرب من محطة قوبا وكان بمقدار 3.1 درجات.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 10 كيلومترا.

ولم يشعر الزلزال.