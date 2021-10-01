زلزال في محافظة قوبا
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:١٣]
باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وقع زلزال بمحافظة قوبا الأذربيجانية في الساعة 09:28 بالتوقيت المحلي في الشمال الغربي على بعد 6 كم غرب من محطة قوبا وكان بمقدار 3.1 درجات.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 10 كيلومترا.
ولم يشعر الزلزال.
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