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    زلزال في محافظة قوبا

    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:١٣]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة قوبا الأذربيجانية في الساعة 09:28 بالتوقيت المحلي في الشمال الغربي على بعد 6 كم غرب من محطة قوبا وكان بمقدار 3.1 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 10 كيلومترا.

    ولم يشعر الزلزال.

     

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