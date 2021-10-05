تصدير حوالي 127 طن من الشحنات جوا
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٣]
باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 127 طن من الشحنات جوا خلال شهر أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 693 طن.
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