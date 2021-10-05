باكستان تبدأ في نقل البضائع إلى أوروبا عبر أذربيجان

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بدأت باكستان في نقل البضائع إلى أذربيجان وأوروبا لتوسيع إمكاناتها التصديرية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الرابطة الدولية الأذربيجانية لشركات السيارات ان الوفد من شركة الخدمات اللوجستية "National Logistics Cell" في باكو.

وعقد خلال الزيارة لقاء بين الوفد الباكستاني ومسؤولي هيئة النقل بالسيارات الحكومية والرابطة الدولية الأذربيجانية لشركات السيارات.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول فرص العبور في أذربيجان وضمان مرور الشاحنات الباكستانية عبر أذربيجان وفقا للنظام الداخلي المحلي.

وقال فيصل زيشان المتحدث باسم شركة الخدمات اللوجستية "National Logistics Cell" إن باكستان تعمل على فرص تصدير لمنتجات محلية مثل الرخام والحرير والأرز والمنسوجات التي تتمتع بقوة شرائية عالية في أوروبا. لوحظ أن أول شحنة تجريبية مملوكة لباكستان قد مرت بالفعل عبر أذربيجان ووصلت إلى تركيا. ستصل شحنات الاختبار الأولى إلى أذربيجان في 5-6 أكتوبر.

وأكد الجانبان أن الغرفة الاقتصادية الباكستانية الأذربيجانية المنشأة حديثا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على فرص التصدير والاستيراد بين البلدين. كما تمت مناقشة إمكانية نقل البضائع الباكستانية إلى أوروبا عبر الناقلات الأذربيجانية.