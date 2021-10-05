باكو، 5 تشرين الأول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 تشرين الاول اكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة وممطرة متقطعة صباحا ومساء في الغالب وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-15 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل ليلا على مناطق مختلفة وتساقط الثلج بالمناطق الجبلية وتكوّن ضباب في مناطق مختلفة صباحًا وهبوب رياح شمالية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-14 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا وبين 0-4 مئوية ليلا وبين 4-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.