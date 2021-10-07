نقل 1.3 مليون طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس حتى الآن

إسطنبول، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم نقل حوالي 1.3 مليون طن من البضائع عبر مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس حتى الآن.

تتغير متطلبات العالم ويظهر بحثنا أن إحدى النقاط الرئيسية التي تهم العملاء اليوم هي زيادة انتظام كل من النقل البحري والسكك الحديدية والقدرة التنافسية للتعريفات الجمركية وإمكانية الوصول للجميع والشفافية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف لوسائل الاعلام الاذربيجانية في إسطنبول.

قال الوزير إن الهدف الرئيسي في الوقت الحاضر هو تحسين البنية التحتية في فترة ما بعد الجائحة والاستعداد الكامل لها. أحد الحلول لكل هذه القضايا هو توفير الرقمنة على الطريق، أي، ترى الأطراف الرقمنة كحل من حيث التعريفات والانتظام والشفافية.