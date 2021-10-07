  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 1.3 مليون طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس حتى الآن

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]

    إسطنبول، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم نقل حوالي 1.3 مليون طن من البضائع عبر مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس حتى الآن.

    تتغير متطلبات العالم ويظهر بحثنا أن إحدى النقاط الرئيسية التي تهم العملاء اليوم هي زيادة انتظام كل من النقل البحري والسكك الحديدية والقدرة التنافسية للتعريفات الجمركية وإمكانية الوصول للجميع والشفافية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف لوسائل الاعلام الاذربيجانية في إسطنبول.

    قال الوزير إن الهدف الرئيسي في الوقت الحاضر هو تحسين البنية التحتية في فترة ما بعد الجائحة والاستعداد الكامل لها. أحد الحلول لكل هذه القضايا هو توفير الرقمنة على الطريق، أي، ترى الأطراف الرقمنة كحل من حيث التعريفات والانتظام والشفافية.

    AZERTAG.AZ :نقل 1.3 مليون طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس حتى الآن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
    توقيع بروتوكول حول تطوير مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي – قارس
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]
    باكستان تبدأ في نقل البضائع إلى أوروبا عبر أذربيجان
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٣]
    تصدير حوالي 127 طن من الشحنات جوا
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٧]
    إطلاق خدمة لإعادة تعبئة بطاقات المواصلات العامة "باكي كارد" إلكترونيا
    نقل 1.3 مليون طن من البضائع عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس حتى الآن