توقيع بروتوكول حول تطوير مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي – قارس
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم توقيع بروتوكول حول تطوير مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف.
وقال الوزير: "نشارك في الدورة الثانية عشرة لمجلس النقل والاتصالات الدولي في تركيا الشقيقة. تم توقيع بروتوكول اجتماع ثلاثي حول تطوير مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس بين أذربيجان وجورجيا وتركيا في الاجتماع الذي عقد في إطار الحدث".
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