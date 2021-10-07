باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم توقيع بروتوكول حول تطوير مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف.

وقال الوزير: "نشارك في الدورة الثانية عشرة لمجلس النقل والاتصالات الدولي في تركيا الشقيقة. تم توقيع بروتوكول اجتماع ثلاثي حول تطوير مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس بين أذربيجان وجورجيا وتركيا في الاجتماع الذي عقد في إطار الحدث".