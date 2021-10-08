باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 تشرين الاول اكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وتكوّن ضباب في مناطق مختلفة صباحًا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 16-20 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.