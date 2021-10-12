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    وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قام اليوم وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف ورئيس لجنة التخطيط العمراني والعمارة الحكومية آنار قولويف مع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم والوفد المرافق له بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه، ذلك على هامش زيارته الى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعت باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زار الوفد مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    ثم شاهدوا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

    وبعد ذلك زار الوفد التركي النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان في مقبرة الشهداء ووضع باقات من الزهور أمامه.

    كتب الضيف الرفيع ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.

    وقال الوزير إن الشهداء الراقدين هنا مع أشقائهم الأذربيجانيين قاتلوا العدو. فقد أظهروا أننا دولتان وأمة واحدة. حرر أشقاؤنا الأذربيجانيون قاراباغ المحتلة بعد سنوات.

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