باكو، 12 تشرين الأول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 تشرين الاول اكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-16 مئوية ليلا وبين 20-23 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وتكوّن ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.