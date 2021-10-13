باكو، 13 تشرين الأول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 تشرين الاول اكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع صباحا في بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-16 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكوّن ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا وبين 1-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.