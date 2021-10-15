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    زلزال في محافظة بيلاسوفار

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٩]

    باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة بيلاسوفار الأذربيجانية في الساعة 20:28 بالتوقيت المحلي في الشمال الغربي على بعد 18 كم شمال من محطة جليل آباد وكان بمقدار 3 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 33 كيلومترا.

    ولم يشعر الزلزال.

     

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