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    مطار فضولي الجديد في أذربيجان يحصل على صفة دولية ورمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي FZL

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٥‎٥‎]

    فضولي المحررة، 16 أكتوبر، أذرتاج

    قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اذال في بيان إن مطار فضولي الجديد في أذربيجان حصل على صفة دولية وكذلك على رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي FZL .

    واضافت أن اعمال انشاء مطاري لاتشين وزنكيلان المحررتين جارية بسرعة ايضا.

    يذكر أن أذربيجان ناشطة فيها 6 مطارات دولية وهي في باكو GYD وكنجة GNJ ونخجوان NAJ وغابالا GBB ولنكران LLK وزاقاتالا ZTU بجانب مطار يفلاخ المحلي ومطار زابرات بحي صابونجي للعاصمة باكو لخدمات المروحيات ZTX .

    AZERTAG.AZ :مطار فضولي الجديد في أذربيجان يحصل على صفة دولية ورمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي FZL
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