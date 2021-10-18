  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في بحر الخزر

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٩]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وقع زلزال في بحر الخزر 18 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 16:07 حست التوقيت المحلي.

    وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3 درجات.

    وقع الزلزال على عمق 61 كم.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٣٢]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
    زلزال في محافظة بيلاسوفار
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١١:١٦]
    زلزال في بحر الخزر
    زلزال في بحر الخزر