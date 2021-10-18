باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وقع زلزال في بحر الخزر 18 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 16:07 حست التوقيت المحلي.

وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3 درجات.

وقع الزلزال على عمق 61 كم.