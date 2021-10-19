باكو، 19 تشرين الأول، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 تشرين الاول اكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة وممطرة متقطعة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال مطر غزير في بعض الأماكن وتساقط الثلج في المناطق الجبلية وتكوّن ضباب في مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 16-20 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.