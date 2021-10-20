باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 تشرين الاول اكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع في بعض المناطق ليلا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال مطر غزير في بعض الأماكن وتساقط الثلج في المناطق الجبلية الى انقطاع الهطل تدريجيا نهارا في معظم المحافظات وتكوّن ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-14 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.