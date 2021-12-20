وزارة الداخلية: كشف ملابسات 77 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 77 حادثا جنائيا ارتكبت في الفترة ما بين 18-19 ديسمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 68 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 56 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 6 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص واصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 25 حادثا متعلقا بالمخدرات و29 حادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 63 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.