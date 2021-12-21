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    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:١١]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة اسفرت 20 ديسمبر عن الكشف ونزع 9 بنادق للصيد مختلفة الأنواع عن السلكان بمختلف مناطق الجمهورية الذين كانوا يحتفظون عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية.

    كما أن السلاحين المحتفظ عليهما غير قانوني سلما طواعية الى الشرطة نتيجة للفعاليات الوقائية والاحترازية المقامة مع السكان.

    ويجري التحقيق مع كل حادث.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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