  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 37 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:١٥‎]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأولولأ، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 37 حادثا جنائيا ارتكبت في 20 ديسمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 11 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 82 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 73 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 11 حادثا متعلقا بالمخدرات و11 حادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 31 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 37 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٤:٣١]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٨]
    الداخلية: لم يسمح لـ 65 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:١١]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٤]
    الداخلية: توقيف 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 37 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها