الداخلية: لم يسمح لـ 65 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:٥٨]
باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج
راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 143 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 20 ديسمبر.
قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 138 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 5 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.
واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 5 أشخاص وتحرير ملف جنائي بحق صاحب لقصر للزفاف لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.
كما لم يسمح لـ 65 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.
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