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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٤:٣١]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 20 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها وأجرت 5 من عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 4 أشخاص وبينهم قاصرة أصبحا في أحوال حرجة.

    وانتشلت جثة المواطن توفيق بن شاهلار سرخانوف من مواليد 1940م المختنق بدخان حريق مندلع في الدور الثالث من المبنى السكني بمدينة منكجوير وجثة المواطن واحد بن دورسون علي علييف من مواليد 1967م من تحت انقاض الانهيار الأرضي الواقع في قرية زركران بمحافظة إسماعيلي وسلمتا الى الجهات ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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