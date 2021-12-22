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    زلزال يضرب محافظة ساعتلي الأذربيجانية

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٠]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم محافظة ساعتلي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 08:09 بالتوقيت المحلي.

    كان الزلزال بمقدار 3.7 درجات على عمق 50 كيلومترا.

    ولم يشعر الزلزال.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة ساعتلي الأذربيجانية
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