باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ضرب الزلزال اليوم محافظة ساعتلي الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 08:09 بالتوقيت المحلي. كان الزلزال بمقدار 3.7 درجات على عمق 50 كيلومترا. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال يضرب محافظة ساعتلي الأذربيجانية

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