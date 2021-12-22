زلزال يضرب محافظة ساعتلي الأذربيجانية
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم محافظة ساعتلي الأذربيجانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 08:09 بالتوقيت المحلي.
كان الزلزال بمقدار 3.7 درجات على عمق 50 كيلومترا.
ولم يشعر الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٦:١٦]
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
١٨.١٢.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٥:٥١]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٥٦]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٣٨]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٠١]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٧:٥٦]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
١٦.١٢.٢٠٢١ [١١:١٨]
١٥.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٩]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٥.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٥٣]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٣٦]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٦:١٦]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٦:٠٢]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك