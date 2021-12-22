الداخلية: لم يسمح لـ 39 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 178 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 178 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 21 ديسمبر.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 175 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 39 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.