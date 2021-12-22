الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 32 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات تلقتها عبر الخط الساخن 112 بشأنها وأجرت 5 من عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 6 أشخاص وبينهم قاصران أصبحوا في أحوال حرجة.

واخرج فريق البحث والتحري والإنقاذ للطوارئ سائق شاحنة فورد من مقصورة السائق بعد انقلابها على جانب الطريق الواصل الى قصبة قوناق كند في محافظة قوبا.

وتسمم 3 اشخاص جراء الحرائق.