باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب مع احتمال هطل مطر ثلجي على بعض المناطق وتساقط الثلج في المناطق العالية وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 0-3 مئوية ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال مطر مكثف على بعض المناطق المختلفة وتساقط الثلج على مناطق شتى وتخييم ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.