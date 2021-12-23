الداخلية: لم يسمح لـ 36 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 158 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 158 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 22 ديسمبر.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 156 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف وحفلتي زفاف منظمتين في الهواء الطلق لدى فناءي البيتين الخاصين.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخصين لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 36 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.