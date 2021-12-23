ضبط 14 بندقية صيد كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني.

قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها اسفرت عن ضبط 14 بندقية صيد مختلفة الطراز والانواع كان يحتفظ عليها احتفاظا غير قانوني لدى المواطنين من سكان مختلف محافظات الجمهورية 22 ديسمبر.

كما سلمت طواعية 3 بنادق للصيد كانت تحتفظ عليها غير شرعي الى إدارات الشرطة الاقليمية نتيجة لتدابير توعوية وتنويرية.

ويجري التحقيق مع كل حادث.