وزارة الداخلية: كشف ملابسات 60 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 60 حادثا جنائيا ارتكبت في 22 ديسمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 14 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 69 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 54 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 22 حادثا متعلقا بالمخدرات و18 حادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 52 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.